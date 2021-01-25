بدون أطباء أو ترخيص.. تفاصيل إغلاق مركزين لعلاج الإدمان في المنيا -صور

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

ضبطت الأجهزة المعنية في محافظة المنيا، مركزين غير مرخصين لعلاج مرضى الإدمان، وتبيّن تواجد عاملين غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية للمرضى داخل المركزين في حي جنوب المدينة.

قاد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، حملة لضبط المركزين المخالفين، ورافقه العقيد طارق سليم رئيس منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات، والمقدم محمد فاروق وكيل المنطقة، والرائد نزار الواعر معاون مباحث مركز المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد عارف مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

ألقت الحملة القبض على مديري المركزين وجرى التحفظ على 34 مريضًا داخل المركزين يتلقون العلاج على يد عاملين غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرضى الإدمان، ما يخالف تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، بالإضافة لعدم وجود أطباء متخصصين وأطقم تمريض على كفاءة للتعامل مع حالات مرضى الإدمان، إلى جانب عدم وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تحويل المرضي إلى مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة؛ لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لنقلهم إلى مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بسمالوط، وذلك حرصًا على سلامتهم وصحتهم للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف "نائب المحافظ"، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تطبيق قرار الغلق على تلك المنشات الغير مرخصة، والتحفظ على مسؤلي إدارة المركزين، وذلك من خلال تشكيل لجنه متخصصة من العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات، لفحص المركزين وتحرير محضر بواقعة الضبط وتحويلة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.