عيد الشرطة الـ69.. محافظ الوادي الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وضع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، والعميد محمد فتحي، قائد قوات حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، اليوم الإثنين، أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف بإدارة قوات الأمن، بمناسبة عيد الشرطة 69.

وعزفت الموسيقي العسكرية، لحن سلام الشهيد وتم قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأشاد الزملوط، بالدور العظيم الذي ينفذه رجال الشرطة من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة.