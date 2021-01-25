صور.. تفاصيل وفاة أب وولديه خلال حادث سير مروع في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية جمصة بدمياط، بعد وفاة أب وولديه، في حادث سير مروع على الطريق الساحلي.

وتوفي فايز عبد ربه، وولديه محمد ومحمود، جراء اصطدام سيارة نقل بالدراجة الآلية "موتوسيكل" التي كانوا يستقلونها، صباح اليوم الإثنين، وكانوا في طريقهم إلى بلطيم.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ، للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى المركزي، لحين استصدار تصريح الدفن.

وقال شهود عيان، إن المتوفين كانوا في طريقهم إلى الصيد، وأن السرعة الجنونية التي كان تسير عليها السيارة وراء وقوع الحادث.

حُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.