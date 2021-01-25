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القبض على مدرس بتهمة التحرش بفتاة في الفيوم

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القبض على مدرس بتهمة التحرش بفتاة في الفيوم القبض على مدرس بتهمة التحرش بفتاة في الفيوم

مصراوي Masrawy

02:07 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإحدى الطالبات تروى خلاله واقعة أحد المدرسين بها.

رصدت المتابعة الأمنية تداول نشره على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لإحدى الطالبات "تروى خلاله كيفية قيام أحد المدرسين بالتحرش بها ".

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم والذي تتهم فيه (طالبة، مقيمة بدائرة المركز)، (مدرس، مقيم بذات دائرة المركز) بالتحرش بها أثناء تلقيها درس بمنزل المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهام، وعلل ذلك لتوبيخه لها لضعف مستواها الدراسي، كما أضاف بأن الشاكية قررت أن الواقعة يوم الجمعة في حين أنها حضرت اليوم الثاني لتلقى الدرس يوم السبت بمنزله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهم على النيابة العامة.

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