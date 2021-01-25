البابا تواضروس يكشف موعد عودة القداسات بالكنائس

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستصدر بيانا رسميا غدا الثلاثاء بشأن كنائس القاهرة والإسكندرية وعودة القداسات بنسبة 25%، قائلا: "فرد واحد في كل دكة فالكنيسة لو كانت بها 100 دكة سيحضر 100 شخص، وذلك في القداسات فقط ولم نعلن عن عودة الاجتماعات بعد".

تابع البابا تواضروس خلال فيديو منشور على الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك من اجتماع البابا بالشباب: وتعود القداسات طول أيام الأسبوع لكن باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة وباء كورونا والهدف كله أننا نحافظ على الناس وبحسب هيئة الصحة العالمية هناك انفراجة.

واختتم: "قال لي أحد مسئولي مستشفى من مستشفيات القاهرة أنه لأول مرة هناك 3 سراير فارغة وهذه بداية حلوة".