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أرملة الشهيد اللواء ياسر عسر: كان استثنائيا ضحى بروحه فداء للوطن

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أرملة الشهيد اللواء ياسر عسر: كان استثنائيا ضحى بروحه فداء للوطن أرملة الشهيد اللواء ياسر عسر: كان استثنائيا ضحى بروحه فداء للوطن

مصراوي Masrawy

02:07 م الإثنين 25 يناير 2021

القاهرة- (أ ش أ):

قالت السيدة صفاء سليمان، أرملة الشهيد اللواء مساعد الوزير ياسر عبد الحميد عسر، إن البطل الشهيد كان استثنائيا ضحى بروحه فداء للوطن.

وأضافت أرملة الشهيد - خلال تسلمها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية من قبل الرئيس عبدالفتاح ، في احتفالية عيد الشرطة: "أن الشهيد في عام 2016 حاول إنقاذ قطار من الحريق، ودخل بنفسه قبل وصول الحماية المدنية؛ خائفا على أرواح الناس كعادته دائما".

وتابعت "لو كان ربنا نجاه من الحادث مكانش هيقصر في بذل روحه فداء لشعب ، لأن مصر تستاهل".

يشار إلى أن اللواء الشهيد ياسر عسر استشهد يوم 17 نوفمبر 2020، وذلك خلال تأدية واجبه الوطني، أثناء المشاركة مع رجال الحماية المدنية فى إخماد حريق اندلع داخل إحدى الهوايات بالخط الثاني بمترو الأنفاق اتجاه "شبرا الخيمة − المنيب"، لينقذ منطقة وسط البلد من كارثة ضخمة.

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