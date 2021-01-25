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وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل حصر العمالة غير المنتظمة

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وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل حصر العمالة غير المنتظمة وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل حصر العمالة غير المنتظمة

مصراوي Masrawy

02:04 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتم حاليا تنفيذ مبادرة لحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بالانتقال على الطبيعة إلى مواقع العمل والإنتاج بالمشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة، وأنه تم البدء بمدينة العلمين الجديدة، وتم حصر 25 ألفا وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها، وذلك بالمجان من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيماناً منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان إنه "يجري استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهم نحو 8993 عاملا، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا، تميهدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية".

وأضاف الوزير: "كما يتم حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برعايتهم ومساندتهم، وقد بدأنا بلقاءات الصيادين على أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادي بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد، وصيادي محافظ قنا، كما تمت المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية، وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادي القرية جميعا".

وقال الوزير: "يتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع محافظات التي يعمل بها الصيادين بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا".​

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