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الأردن تخفض رسوم تصاريح العمل لعمال الزراعة والمخابز الوافدين بنسبة 50% لمدة 3 أشهر

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الأردن تخفض رسوم تصاريح العمل لعمال الزراعة والمخابز الوافدين بنسبة 50% لمدة 3 أشهر الأردن تخفض رسوم تصاريح العمل لعمال الزراعة والمخابز الوافدين بنسبة 50% لمدة 3 أشهر

مصراوي Masrawy

02:03 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن حكومة دولة الأردن الشقيقة، أعلنت تخفيض رسوم تصاريح العمل لعمال الزراعة والمخابز الوافدين بنسبة 50% لمدة 3 أشهر.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، كشف فيه عن تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من أصل 400 دينار ولمدة 3 أشهر.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن قرر مجلس الوزراء الأردني بتخفيض رسوم تصاريح العمل ينحصر على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام، ولأخر مرة وغير قابلة للتجديد.

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، إلي أن هذه القرار يأتي من جانب الأردن نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الإنتاجية لقطاع المخابز .

وكان مجلس الوزراء الأردني قد كلف وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار رفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.

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