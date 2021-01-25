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النواب تهنئ الرئيس والداخلية بعيد الشرطة

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رياضة النواب تهنئ الرئيس والداخلية بعيد الشرطة النواب تهنئ الرئيس والداخلية بعيد الشرطة

مصراوي Masrawy

02:01 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

توجهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ولرجال الشرطة وقيادات وضباط وأفراد بمناسبة عيد الشرطة التاسعة وستين.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: تلك المناسبة التي تخلد ذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 والتي راح ضحيتها 50 شهيدا ‏وثمانون جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعد أن رفضوا رجال الشرطة تسليم سلاحهم وأخلاق مبنى المحافظة من الاحتلال الإنجليزي.

وتابع بيان اللجنة: نثمن بكل التقدير والاعتزاز والفخر جهود رجال الشرطة المصرية الذين يسطرون كل معاني التضحية والفائدة لحفظ أمن واستقرار وطننا الغالي من أجل أن يحيا شعبها كريما عزيزا شامخا لا ينحني أبدا الا للخالق وحده.

وأكدت اللجنة، أن معركة البناء ‏والتنمية التي يقود ملحنتها الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بفضل ما ينعم به الوطن من أمان واستقرار على صعيد الجبهتين الداخلية والخارجية على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية وظروف بالغة الصعوبة التي تشهدها المنطقة.

وقال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: كلنا ثقة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم في تجاوز المحن والصعاب بتكاتفنا ووحدتنا، و‏سنجني ثمار التنمية بعد سنوات من العمل والتعب والجد والاجتهاد.

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مصراوي Masrawy

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