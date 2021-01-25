شقق جاهزة للتسليم.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الطرق والإسكان بالقاهرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن،عدد من المشروعات بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، والمهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، ومسئولو الجهاز.

واستهل مسئولو الإسكان، الجولة بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بقطاع التجمع الثالث بالمدينة، وتشمل محور طلعت حرب، وأعمال تطوير طريق العين السخنة القديم، وكذا أعمال تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية.

كما شملت جولة مسئولي الوزارة، متابعة الأعمال الأخيرة ببعض مواقع وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر، حيث أكد المهندس أمين غنيم، جاهزية 1512 وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيبدأ تسليمها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1/02/2021.

وخلال الجولة أكد مسئولو الإسكان، ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروعات المختلفة، كما أبدوا بعض التعديلات بالطرق لكي تتناسب مع حجم السيارات التي تخدم المنطقة الصناعية، وضرورة الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمشروع جنة.

كما شدد مسئولو الوزارة، على التزام الشركات المنفذة بإنهاء كافة الملاحظات فى أقرب وقت، وتسليم الوحدات بمشروع جنة إلى حاجزيها متضمنة تنسيق الموقع والطرق مع العمل على فصل باقي العمارات التي لم يتم طرحها حتى الآن بسياج عازل.

من جانبه أوضح المهندس أمين غنيم، أن محور طلعت حرب جارٍ ربطه حالياً بطريق العين السخنة القديم، استعدادا لربطه فيما بعد بطريق العين السخنة الجديد، ليصبح من أهم المحاور العرضية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يبدأ من محور التسعين الجنوبي، وينتهي بطريق العين السخنة الجديد مستقبلا، مروراً بطريق العين السخنة القديم، وسيخدم مناطق: النرجس - الحي الثالث – الدبلوماسيين- الجامعة الالمانية - بيت الوطن (النرجس الجديدة)، وإسكان الشباب بالتجمع الثالث.