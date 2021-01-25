بسبب "الكمامة".. تحرير 29 محضر مخالفة في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، 29 محضر مخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد.

قال محمد السيد ليلة رئيس مركز مغاغة، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إنه جرى خلال حملة حركتها الوحدة المحلية، تحرير 29 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، وتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.

وأضاف "ليلة"، أنه جرى إغلاق مركز للدروس الخصوصية لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الصادرة بالقضاء على أي تجمعات للمواطنين.