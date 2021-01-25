عيد الشرطة الـ69.. مدير أمن الدقهلية يوزع الورود والحلوى على المواطنين

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الدقهلية - رامي محمود:

وزعت قيادات مديرية الأمن في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، الورود والأعلام والشيكولاته على قائدي المركبات والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بمناسبة العيد الـ69 للشرطة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور، والعقيد إسلام رمزي، والعقيد الدكتور حاتم طه، وكيلا الإدارة، والمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والمقدم دكتور عمرو الشربيني، مدير معهد القيادة، والمقدم أحمد أبو الوفا رئيس قسم التراخيص والمقدم سامح عنان رئيس الفحص الفنى وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الإنسان والعلاقات بمديرية الأمن.

بدأت عمليات التوزيع والاحتفال بميدان المحافظة، على سائقي السيارات بمختلف أنواعها والدراجات الآلية والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها .

وحرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع قيادات المديرية، فيما انتشرت قيادات المرور فى مختلف شوارع المنصورة والطرق الفرعية والرئيسية، كما احتفل مسئولي وحدات المرور بمختلف المراكز مع المواطنين بتوزيع الحلوى وأعلام مصر عليهم.

يشار إلى أن عيد الشرطة يأتي في يوم 25 يناير من كل عام تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعدما رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي.