ضبط 4 أطنان من "خام الذهب" في حيازة سائق سيارة نقل بأسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان اليوم الإثنين، سيارة نقل بها 80 جوالًا بها خام الذهب.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد أنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان للحالة الأمنية على طريق (القاهرة/أسوان) الزراعي بدائرة المركز، تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بـ80 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 4 أطنان.

جرى تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.