أخبار عاجلة

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
"حدث غير مسبوق".. أسبوع موضة للرجال في دبي -
ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020 -
رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور) -
صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 4 أطنان من "خام الذهب" في حيازة سائق سيارة نقل بأسوان

Print
ضبط 4 أطنان من "خام الذهب" في حيازة سائق سيارة نقل بأسوان ضبط 4 أطنان من "خام الذهب" في حيازة سائق سيارة نقل بأسوان

مصراوي Masrawy

02:01 م الإثنين 25 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان اليوم الإثنين، سيارة نقل بها 80 جوالًا بها خام الذهب.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد أنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان للحالة الأمنية على طريق (القاهرة/أسوان) الزراعي بدائرة المركز، تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بـ80 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 4 أطنان.

جرى تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

شبكة عيون الإخبارية