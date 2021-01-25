عيد الشرطة الـ69.. محافظ السويس يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

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السويس - حسام الدين أحمد:

وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، التهنئة للواء محمد الألفي مدير الأمن، بمناسبة عيد الشرطة، اليوم الخميس، وذلك خلال زيارته لمديرية أمن السويس يرافقه نائبه الدكتور عبدالله رمضان وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

كان في استقبال وفد المحافظة اليوم الإثنين اللواء محمد الألفي مدير الأمن والقيادات الأمنية وأفراد الشرطة، إذ وجه "صقر" الشكر لرجال الشرطة تقديرًا لجهودهم المبذولة في حفظ الأمن بالسويس والتصدي لكافة أشكال الجريمة.

كما شهد اللقاء منح المحافظ درع المحافظة لقيادات مديرية الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69.

وعقب ذلك توجه صقر والألفي والقيادات الأمنية إلى معسكر قوات الأمن لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

يشار إلى أن عيد الشرطة يأتي في يوم 25 يناير من كل عام تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعدما رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي.