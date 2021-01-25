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وزير القوى العاملة: تطوير البرامج التدريبية لتتناسب مع سوق العمل

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وزير القوى العاملة: تطوير البرامج التدريبية لتتناسب مع سوق العمل وزير القوى العاملة: تطوير البرامج التدريبية لتتناسب مع سوق العمل

مصراوي Masrawy

01:49 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال وزير القوى العاملة إن وزارته قامت بإعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، بإجمالي 36 منهجا تدريبيا، عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعة.

وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب "أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى الشرابية، على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز: 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.

وتابع: "تم إنهاء من مشروع تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قرى ونجوع 27 محافظة، وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وقد قمنا بإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهلكها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة، وواصلوا الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات ، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح .

وتقوم كل وحدة بالتدريب على مهن الملابس الجاهزة، وكهرباء تركيبات، والسباكة الصحية المنزلية، وكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، حيث يتم تدريب عدد 30 متدربا شهريا علي المهن الثلاثة وذلك لتداعيات باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم.

وتابع يصل بذلك عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة القوي العاملة إلى 72 مركزا تدريبيا مهني على مستوى الجمهورية.​

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