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الأهرامات تستقبل منتخبي السويد والنمسا.. صور

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الأهرامات تستقبل منتخبي السويد والنمسا.. صور الأهرامات تستقبل منتخبي السويد والنمسا.. صور

مصراوي Masrawy

01:49 م الإثنين 25 يناير 2021

استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة أعضاء منتخبي كل من السويد، والنمسا لكرة اليد المشاركين في النسخة الـ ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ يناير.

وحرص أعضاء المنتخبين خلال الزيارة، على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

تجدر الاشارة إلى أنه قد زار أعضاء منتخبات كل من فرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي المشاركين في البطولة منطقة آثار الهرم وقد قاموا بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.

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