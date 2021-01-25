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سعفان يكشف بالأرقام تفاصيل نسب التشغيل وتحصيل مستحقات العمالة بالخارج

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سعفان يكشف بالأرقام تفاصيل نسب التشغيل وتحصيل مستحقات العمالة بالخارج سعفان يكشف بالأرقام تفاصيل نسب التشغيل وتحصيل مستحقات العمالة بالخارج

مصراوي Masrawy

01:39 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة نجحت في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالي لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105 ألفاً و554 جنيها،حيث بلغ عدد الشكاوي المقدمة للمكاتب نحو 16 ألفا و297 شكوى تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وبلغ عدد الزيارات لأمكان العمل لحل مشاكل المصريين، وتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية 9363 زيارة واجتماعا.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوزارة استهدفت الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة ووزارات العمل بالدول العربية تتضمن المنظومة بيانات راغبي السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة - من خلال وزارة العمل التابع لها - اختيار من يراه مناسباً، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونياً.

وأعلن انتهاء الوزارة من تطوير الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الأردنية، وتم التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارات العمل بدول والكويت والإمارات ولبنان إلا أن معوقات سفر الخبراء الفنيين حالت دون الانتهاء من ذلك، تساعد تلك الآلية في القضاء على تجار الإقامات، وتجنب تحصيل مبالغ مالية من العمال دون وجه حق، وضمان جدية صاحب العمل، ومراجعة عقد العمل والاجر والاجازات وشروط العمل وظروفه.​

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