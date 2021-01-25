أخبار عاجلة

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
"حدث غير مسبوق".. أسبوع موضة للرجال في دبي -
ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020 -
رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور) -
صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تستهدف تطعيم 70% من السكان ضد كورونا

Print
كوريا الجنوبية تستهدف تطعيم 70% من السكان ضد كورونا كوريا الجنوبية تستهدف تطعيم 70% من السكان ضد كورونا

مصراوي Masrawy

01:42 م الإثنين 25 يناير 2021

سول - أ ش أ

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها تستهدف تطعيم 70% من سكان البلاد بلقاح المستجد بحلول شهر سبتمبر، وبدء حملة التطعيم الوطني الشهر المقبل، متوقعة تحقيق ما يُسمَّى بـ"مناعة القطيع" في البلاد بحلول نوفمبر.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن مجموعة من المهام الأساسية لهذا العام، التي تشمل توفير لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين، بهدف تشكيل مناعة القطيع بحلول نوفمبر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وحتى الآن، أمنت الكورية الجنوبية جرعات لقاح تكفي لتطعيم 56 مليون شخص من مشروع اللقاح العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية المعروف باسم مرفق "كوفاكس"، ومن أربع شركات أدوية عالمية، كما تقترب من إكمال صفقة مع شركة "نوفافكس" الأمريكية لشراء جرعات إضافية من اللقاح تكفي لـ 20 مليون شخص.

وأشارت الوكالة المعنية بالصحة في البلاد إلى أن جرعات اللقاحات التي أمنتها كوريا الجنوبية بالفعل كافية لتطعيم جميع سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وأوضحت أن العاملين في المؤسسات الطبية المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى، كالمستشفيات والمصحات ومرافق رعاية المسنين، سيحصلون على لقاح (كوفيد-19) خلال الربع الأول، فيما سيحصل كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والعاملين في المنشآت الطبية الأخرى، على اللقاح في الربع الثاني، وسيتم توفير اللقاح لمن يعانون من الأمراض المزمنة وللبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا في الربع الثالث.

ومن المخطط بدء توريد اللقاحات المشتراة مسبقًا إلى كوريا الجنوبية في فبراير من العام الجاري من شركة "أسترازينيكا" ومرفق "كوفاكس"، وفي الربع الثاني من شركتي "مودرنا" و"يانسن"، وفي الربع الثالث من شركة "فايزر"، حسبما صرحت به الوكالة.

من جهة أخرى، أفادت وزارة سلامة الغذاء والدواء في البلاد بأن لقاحات وعلاجات (كوفيد-19) قيد المراجعة حاليًّا ستحصل على موافقة مشروطة للاستخدام الشهر المقبل، كما أعلنت الوزارة أنها بدأت في مراجعة الموافقة على لقاح شركة "فايزر"، التي أبرمت الحكومة صفقة معها لشراء جرعات لقاح تكفي لـ 10 ملايين شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

شبكة عيون الإخبارية