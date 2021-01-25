إسرائيل تسلم الأسترالية مالكا ليفر المتهمة بالاعتداء على قاصرات لبلادها

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مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ):

سلمت إسرائيل في وقت مبكر من اليوم الإثنين، الأسترالية مالكا ليفر، المتهمة بالاعتداء الجنسي على قاصرات، بعد معركة قانونية طويلة.

وتواجه ليفر، وهي معلمة سابقة، تهمة الاعتداء الجنسي على العديد من طالباتها في مدرسة "عدات يسرائيل" الحريدية في ملبورن. وهربت ليفر إلى إسرائيل في عام 2008 بعد ظهور اتهامات من طالبات سابقات، وتم توقيفها بعد ذلك.

وقال نيك كوفمان، محامي ليفر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أستطيع أن أؤكد أن عملية النقل الدولي قد بدأت".

وذكر مصدر مقرب من وزير العدل الإسرائيلي بيني جانتس أن الوزير يرحب بتسليم ليفر.

وقال المصدر: "نأمل أن تحصل الجالية اليهودية الأسترالية والسلطات الأسترالية بهذه الطريقة على العدالة، وأن يتمكن ضحايا مالكا من بدء عملية التعافي".