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موسكو - أ ش أ

أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه تم استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، حيث أبلغه نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف باحتجاج روسيا الشديد على دعم السفارة الأمريكية للمظاهرات غير المرخصة، والتي جرت في روسيا السبت الماضي.

وقالت زاخاروفا -في تصريح اليوم الاثنين- "أجرى سيرجي ريابكوف محادثات مع السفير الأمريكي جون سالفيان، وتم إبلاغه باحتجاجنا الشديد والحاسم لنشر السفارة الأمريكية لدى روسيا بيانات تدعم فيها الاحتجاجات غير القانونية في بعض المدن الروسية".

وأضافت: "لقد تم توجيه نظر السفير الأمريكي بضرورة الالتزام بالقوانين الروسية والمعايير الدبلوماسية العامة".. مؤكدة أن بلادها تنظر لتصرفات السفارة الأمريكية في موسكو كتدخل في الشؤون الداخلية الروسية.