إحباط تهريب 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل بميناء الإسكندرية البحري

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

احبطت أجهزة الأمن، محاولة تهريب أكثر من 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحري.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري، أفادت بقيام (إحدى الشركات – الكائنة بمحافظة القاهرة) باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها "مستلزمات" واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) وأسفرت أعمالها عن ضبط أكثر من (27 ألف عبوة مستحضرات تجميل).

قدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ 3.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.