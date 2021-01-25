الداخلية: تحرير 4062 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة الصحراوية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4062 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1832 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و87 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي، و20 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .