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ضبط 15447 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية و588 مخالفة لقرارات الغلق

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ضبط 15447 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية و588 مخالفة لقرارات الغلق ضبط 15447 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية و588 مخالفة لقرارات الغلق

مصراوي Masrawy

01:37 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 15447 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 15292 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 155 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير588 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 210 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1220 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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