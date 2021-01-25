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ضبط شخصين بحوزتهما أدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط شخصين بحوزتهما أدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر بالقاهرة ضبط شخصين بحوزتهما أدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر بالقاهرة

مصراوي Masrawy

01:35 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط صيدلي بصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، لحيازته أدوية وعقاقير طبية مستوردة ومهربة جمركياً وغير مسجلة والمحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الصيدلية على كمية من الأقراص والأمبولات الدوائية -جميعها مهربة جمركياً ومحظور تداولها بالبلاد.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مسئول عن محل مكملات غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامه بعرض وبيع أدويه ومكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مسجله ومهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على كمية من الأقراص وعبوات مكملات غذائية مختلفة الأنواع وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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