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بينها 503 ادعاءات في آخر 24 ساعة قبل بدء الانتخابات

نقلت قناة الشرق عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم (الاثنين)، أن "فريقها للتحقق من المعلومات أحصى أكثر من 30 ألف كذبة ومعلومة مضللة روج لها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ولايته، بمعدل 21 كذبة يومياً"، على حد ذكر الصحيفة.

وبينت "واشنطن بوست"، أنه "عندما بدأ فريقها رصد ادعاءات ترامب الكاذبة أو المضللة لأول مرة، سجل 492 ادعاءً مشكوكاً فيه في أول 100 يوم من فترته الرئاسية".

وأضافت أنه "في يوم 2 نوفمبر وحده، وهو اليوم السابق على الانتخابات الرئاسية 2020، رصد الفريق 503 ادعاءات كاذبة أو مضللة روج لها "ترامب" ضمن محاولاته المضنية للفوز بالانتخابات.

واعتبرت "واشنطن بوست" أن "هذه القفزة المذهلة في عدد الأكاذيب ترسم صورة حقيقية لعهد ترامب المضطرب، الذي تراكمت فيه الادعاءات الكاذبة والمضللة حتى بلغت في نهاية ولايته 30537 كذبة، أي بمعدل 21 كذبة يومياً".