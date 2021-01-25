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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملحمة الشرطة في الإسماعيلية تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن وكانت ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وأضاف السيسي، خلال الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة، اليوم الاثنين: "احتفالنا اليوم مناسبة نستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية أجمل المعاني والقيم التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية ومن أسماها الكبرياء الوطني، فلنتذكر معا شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية، يشهد العالم أجمع أن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم".

وتابع الرئيس: "يحتفل المصريون به بكل طوائفهم كل عام ويظل هذا الكبرياء الوطني هو الدافع القوي في مسيرة الوطن وتقدمه نحو مستقبل وواقع أفضل، إن نتذكر بطولات رجال الشرطة في الماضي نتوجه في الوقت الحالي بأسمى معاني الاحترام والتقدير ومع التحديات الإقليمية والعالمية التي تعصف بمقدرات الأوطان ومخاطر الإرهاب وشراسته في إدارة الصراعات وتنفيذ المؤامرات".

واستطرد: "كان الوضع المستقر لمصر تجسيدا للإرادة الجمعية للدولة وشعبها العظيم وحصادا لتضحيات أبنائها الأبرياء من رجال الشرطة والقوات المسلحة المدركين مسؤوليتهم تجاه وطنهم بالقضاء على العنف والإرهاب، الأمر يتطلب منا جميعا اليقظة والجهد لمواجهة أي محاولات للمساس بمكتسبات الدولة المصرية، والازدهار يحتاج إلى بيئة مستقرة وأرض ثابتة ونحن اليوم نخوض معركة لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب وهي معركة البناء لتحقيق مستقبل مصر".

واختتم الرئيس: "عقدنا العزم وعاهدنا الله وعاهدناكم على تحقيق ذلك دون النظر إلى أي أمور أخرى، وانتقلنا من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة البناء والتعمير والتطوير، ونحن الآن نستكمل بجدية ما بدأناه من مشروعات تنموية لتغير من واقع البلاد إلى ما نطمح إليه، أكرر ما أقوله دائما أن تلك هي الخطوة الأولى على طريق التطوير والتنمية".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.