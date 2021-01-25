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لم ولن ننساكم.. 3 رسائل من للشرطة وأبناء الشهداء والشعب

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لم ولن ننساكم.. 3 رسائل من السيسي للشرطة وأبناء الشهداء والشعب لم ولن ننساكم.. 3 رسائل من للشرطة وأبناء الشهداء والشعب

مصراوي Masrawy

01:18 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح ، مجموعة من رسائل التقدير والعرفان للشرطة المصرية والشعب المصري وأبناء الشهداء.

وقال السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم الاثنين: "في تلك المناسبة أبعث برسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن على امتداد مواقع العمل في كافة أرجاء البلاد يواصلون الجهد والعطاء لأداء رسالتهم العظمية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

كنا بعث الرئيس رسالة تقدير لأبناء الشهداء قائلا: "إن مصر لم ولن تنساكم أبدا"، موجها أيضا التحية للشعب المصري العظيم الذي يعي قيمة الأمن والأمان والاستقرار.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

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