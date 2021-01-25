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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من رسائل التقدير والعرفان للشرطة المصرية والشعب المصري وأبناء الشهداء.

وقال السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم الاثنين: "في تلك المناسبة أبعث برسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر على امتداد مواقع العمل في كافة أرجاء البلاد يواصلون الجهد والعطاء لأداء رسالتهم العظمية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

كنا بعث الرئيس رسالة تقدير لأبناء الشهداء قائلا: "إن مصر لم ولن تنساكم أبدا"، موجها أيضا التحية للشعب المصري العظيم الذي يعي قيمة الأمن والأمان والاستقرار.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.