تشييع جثمان الدكتورة عبلة الكحلاوي لمثواها الأخير بمقابر الأسرة بالإمام الشافعي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

شيعت بعد ظهر اليوم، جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوي، من مسجد الباقيات الصالحات بالهضبة الوسطى بحي المقطم، بحضور محبيها وأقاربها وتلامذتها.

ومن المقرر أن يواري جثمان الدكتورة عبلة الكحلاوي بمقابر الأسرة بجوار مسجد الإمام الشافعي بحي البساتين.

وشارك في تشييع الجنازة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والداعية اليمني الحبيب بن علي الجفري، والدكتور عمرو خالد، والشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، وعدد من أقارب وتلامذة الدكتورة عبلة الكحلاوي.

وتوقيت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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