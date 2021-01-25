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قادها شباب مخلص.. ماذا قال عن ثورة 25 يناير في عيد الشرطة؟

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قادها شباب مخلص.. ماذا قال السيسي عن ثورة 25 يناير في عيد الشرطة؟ قادها شباب مخلص.. ماذا قال عن ثورة 25 يناير في عيد الشرطة؟

مصراوي Masrawy

12:56 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن الاحتفال بذكرى عيد الشرطة يتواكب مع احتفال بذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، اليوم الاثنين: "ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلص متطلع لمستقبل وواقع أفضل وأقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصا سامية نحو حياة كريمة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

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