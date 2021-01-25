"المسرح المتنقل" يصل إلى فرع ثقافة جنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن فرع ثقافة جنوب سيناء تسلم مسرحًا متنقلًا تابعًا لوزارة الثقافة، ضمن المسارح المتنقلة التي أهدتها وزارة الإنتاج الحربي لوزارة الثقافة، بهدف إثراء الحياة الإبداعية في محافظات مصر، والوصول بالمنتج الثقافي لكافة شرائح المجتمع.

وأعلن المحافظ عن انطلاق قافلة يوم السبت الموافق 30 يناير الجاري وتستمر حتى الجمعة الموافق 5 فبراير المقبل، تحت إشراف وزارة الثقافة.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الإثنين، إن القافلة الثقافية تضم مسرحًا متنقلًا مجهزًا على أعلى مستوى، وسيجري تقديم العروض الثقافية بواسطة فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، وفرقة الإنشاد الديني بالمحافظة، وفريق الكورال كما سيجري تنظيم ورش عمل للفنون التشكيلية، وعروض أفلام.

وأضاف أن المسرح الثقافي المتنقل، سيقدم عروضه لمدة 3 أيام بمنطقة الجبيل، و3 أيام بمنطقة الوادي التابعتين لمدينة طور سيناء بداية من الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لتقدم مختلف ألوان الإبداع في المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن المسرح المتنقل عبارة عن سيارة نقل ذات مقطورتين إحداهما تضم مسرح قابل للفك والتركيب بمساحة 37.5 متر مربع، مجهز لتقديم العروض الفنية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 ساعات، بالإضافة لأحدث معدات الصوت.

وتابع المحافظ: "المقطورة الأخرى مجهزة لخدمات الكهرباء والمياه وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، بالإضافة لغرفتين للخدمات، كما وغرفة كنترول مكيفة، و4 خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين".

جدير بالذكر أن المسارح المتنقلة إحدى المشروعات التنموية التي تعمل عليها وزارة الثقافة، وجرى ضمها لمنظومة العمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتوزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهي إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد ،غرب الدلتا ، شرق الدلتا ، القناة وسيناء ، بهدف استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات، واكتشاف الموهوبين.