محافظ الشرقية: تطوير 41 قرية في مركز الحسينية ضمن مبادرة الرئيس

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اختيار 41 قرية بمركز الحسينية؛ ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى وتأهليها بكافة المرافق والخدمات.

وأوضح المحافظ، أنه سيجرى تطوير وتأهيل القرى المختارة بقطاعات مياه الشرب والصرف صحي والغاز الطبيعي، ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية بما يضمن حياة كريمة لأهلها.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، وطالب المحافظ الجهاز التنفيذي بالتعاون وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالقرى المختارة.