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بالأسماء.. الرئيس يكرم أسماء شهداء الشرطة ويمنح أنواط الامتياز لعدد من الضباط

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بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم أسماء شهداء الشرطة ويمنح أنواط الامتياز لعدد من الضباط بالأسماء.. الرئيس يكرم أسماء شهداء الشرطة ويمنح أنواط الامتياز لعدد من الضباط

مصراوي Masrawy

01:17 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

كرم الرئيس اليوم الاثنين عددا من أسماء شهداء الشرطة الأبرار وذلك في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69.

وصدق الرئيس السيسي على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار أوسمة الجمهورية والاستحقاق:

أولا : وسام الجمهورية من الطبقة الثانية لاسم الشهيد اللواء مساعد وزير ياسر عبدالحميد عصر وتسلمت الوسام أرملته السيدة صفاء وسام الشامي.

ثانيا : وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لاسم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي وتسلمه والده.

ثالثا : وسام الاستحقاق من الدرجة الخامسة لاسم الشهيد مساعد ممتاز صابر عبدالحميد حسن وتسلمته أرملته السيدة صفاء خطاب عبدالله، واسم الشهيد نادر نصر الله عبدالهادي وتسلمه والده .

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من ضباط الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم .

أولا : نوط الامتياز من الطبقة الأولي لكل من: اللواء مؤمن سعيد حمد مديرية أمن القاهرة ، واللواء شريف محمد عبد الرحمن قطاع الأمن الوطني، والعميد هشام أحمد عهدي الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية ، والعميد أحمد محمد أنور قطاع الأمن المركزي ، والعميد عمرو فتحي حسن مديرية أمن شمال سيناء .

ثانيا : نوط الامتياز من الطبقة الثانية للعقيد مدحت مجدي عبد الملاك مديرية أمن الإسكندرية .

ثالثا: نوط الامتياز من الطبقة الثالثة للرائد إيمان أحمد السيد قطاع الرعاية الاجتماعية .

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتضمن الاحتفال، تقديم عروض تجسد بطولات رجال الشرطة، وتضحياتهم من أجل الدفاع عن أمن الوطن الداخلي، وجودهم لتحقيق الأمن في الشارع المصري.

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