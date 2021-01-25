★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروع الذي أطلقته الحكومة وبدأت الخطوات لتنفيذه من أجل تطوير الريف المصري يهدف لتحسين حياة المواطنين في تلك القرى.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم الاثنين: "بنتكلم على ما يقرب من 4500 قرية وأكثر من 35 ألف تابع لهم، في خطة الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها وتدبير الموارد اللازمة للتنفيذ".

وتابع الرئيس: "التحدي كبير لأننا بنتكلم على ما يقرب من 55 مليون إنسان نتمنى في نهاية هذه المرحلة نكون غيرنا تماما من واقعهم، بستدعي الهمم لكل الناس حتى اللي موجودين في القاهرة والإسكندرية أهلنا اللي موجودين في كل حتة من ريف مصر الدولة حطت الموارد المطلوبة لكن يبقى حجم العمل لأنه ضخم جدا جدا وتحدي حقيقي أن يتم تنفيذه خلال المدة الزمنية 3 سنوات".

واستطرد الرئيس: "فيه فرصة كبيرة جدا لكل الصناعة الوطنية لتلبية الاحتياجات المطلوبة لصالح هذه المبادرة، مثال صغير جدا بحجم مطالب تم حصرها لقطاع الكهرباء للريف، بنتكلم من 66 لـ 70 مليار جنيه، بنتكلم على المطالب والمواد اللي هيتم الإنفاق عليها بخلاف حجم العمل على الأرض، كل هذه الأرقام لأي قطاع بنقول للمصانع اللي بتسمع دلوقتي من فضلكم لدينا فرصة عظيمة جدا جدا نعمل قوة دفع خلال الـ 3 سنوات القادمة، بنتكلم على ما يقرب من 500 مليار جنيه حتى الآن لتنفيذ المبادرة".

وأكد الرئيس: "العمل ليس قائما على شركات المقاولات فقط، كل الدولة المصرية مدعوة للمساهمة مش مساهمة أموال وإن كان ده مش مرفوض، لكن علشان نكثف جهود إنهاء هذا العمل بالشكل الذي يتناسب مع حجم الجهد والموارد التي خصصت من أجله، أرجو كل إنسان يبقى مشارك معانا بالمتابعة أو الإشراف أو يشاور لينا على الحاجات المطلوبة، نتعامل مع واقع غير منظم، أرجو الكلمة دي لا تؤلم أحد، عايزين نعمل شغل مخطط على شغل فيه كتير من الجهد والتحدي، بفضل الله إحنا جادين في إنهاء هذا الأمر تماما من مصر، ننهي فكرة ريف غير مخطط وأهله يعني.. نتمنى من الله أن يعيننا".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.