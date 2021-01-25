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الإمارات تسجل 3.591 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الإمارات تسجل 3.591 إصابة جديدة بـ"كورونا" الإمارات تسجل 3.591 إصابة جديدة بـ"كورونا"
ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 281.546 حالة

الإمارات تسجل 3.591 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تسجيل 3.591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281.546 حالة.

‎وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة ست حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3.820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255.304 حالات.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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