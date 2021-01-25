وزير الداخلية في احتفالية الشرطة: مواجهة الإرهاب حق إنساني

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تحرص وزارة الداخلية على ترجمة إيمانها الكامل بأن المفهوم الشامل للأمن القومي قد أصبح ضمانة أساسية لدعم مقومات الاستقرار في إطار السياسة العامة للدولة وتكامل جهود كافة مؤسساتها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأضاف زير الداخلية:" ارتكزت محاور خطط وزارة الداخلية في تحقيق رسالة الأمن على مواصلة المواجهة الحازمة للإرهاب وهنا يقف رجال الشرطة جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة يواصلون عطائهم وتتصل تضحياتهم برصيد من الثقة فيما أنجزوه من انحسار للإرهاب وشل حركة فلول عناصره وبالرغم من النجاحات المحققة التي انعكست على فرض الأمن والاستقرار بالبلاد إلا أن الوزارة تعي أهمية استمرار اليقظة الأمنية ورصد تحركات التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على استغلال محيط إقليمي يشهد حالة من التوتر والعنف وتنطلق منه لزعزعة استقرار دول قارتنا الإفريقية وفي هذا تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة التي تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم".

ووجه وزير الداخلية كلمة للرئيس السيسي قائلاً: سوف يذكر لكم التاريخ، بكل التقدير إعلانكم أن (مكافحة الإرهاب "حق إنساني") والتأكيد على أهمية التعاون وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لردع كل من يوفر للإرهابيين ملاذا آمنا لممارسة الأنشطة الإجرامية والدعائية التي تهدد أمن وسلامة الدول.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتضمن الاحتفال، تقديم عروض تجسد بطولات رجال الشرطة، وتضحياتهم من أجل الدفاع عن أمن الوطن الداخلي، وجودهم لتحقيق الأمن في الشارع المصري.