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وزير الداخلية: جهود أجهزة الأمن نجحت في حصار الإرهاب وشل يده

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وزير الداخلية: جهود أجهزة الأمن نجحت في حصار الإرهاب وشل يده وزير الداخلية: جهود أجهزة الأمن نجحت في حصار الإرهاب وشل يده

مصراوي Masrawy

12:54 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية سطرت سجلا مضيئا لرجال الشرطة وتضحياتهم، وأن رجال الشرطة يواصلون جهودهم وتضحياتهم لتمضي مسيرة الوطن.

وأضاف وزير الداخلية، أن جهود أجهزة الأمن نجحت في حصار الإرهاب وشل يده، وتمكنا من رصد كافة التحركات الإرهابية، وكل من يوفر له الملاذات الآمنة"، وأن رجال الشرطة يواصلون العطاء في ظل رصيد الثقة من حصار الإرهاب وشل حركة فلول عناصره، وعلى الرغم من النجاحات المحققة إلا أن الوزارة تعي أهمية استمرار اليقظة الأمنية لرصد تحركات التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على استغلال محيط إقليمي يشهد حالة من عدم التوتر الاستقرار، تنطلق منه لزعزعة استقرار الدول الأفريقية.

وتابع: "تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، للنيل من وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم ضد الوطن، مضيفًا: "سوف يذكر لكم التاريخ سيادة الرئيس كل التقدير التأكيد على أن مكافحة الإرهاب حق إنساني، والتأكيد على أهمية التعاون وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره".

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتضمن الاحتفال، تقديم عروض تجسد بطولات رجال الشرطة، وتضحياتهم من أجل الدفاع عن أمن الوطن الداخلي، وجودهم لتحقيق الأمن في الشارع المصري.

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