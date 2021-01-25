وزير الداخلية: رغم التحديات المتباينة تبقى عقيدة الشرطة راسخة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية: رغم تباين التحديات واختلافها تبقى المبادئ على ثباتها ويواصل رجال الشرطة عطاءهم لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في إطار عقيدة أمنية تشكلت ركائزها من أسمى معاني الوطنية.

وتابع اللواء محمود توفيق: تمضي مسيرة الوطن لإنجاز مقومات الدولة العصرية وإرساء قواعد التحديث والتطوير في كافة المجالات وبإصرار مضت لتحقيق حياة آمنة وكريمة لكل مواطن أساسها العدل وتوازن الحقوق والواجبات.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتضمن الاحتفال، تقديم عروض تجسد بطولات رجال الشرطة، وتضحياتهم من أجل الدفاع عن أمن الوطن الداخلي، وجودهم لتحقيق الأمن في الشارع المصري.