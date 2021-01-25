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بـ"خط ساخن".. تفاصيل مبادرة للحفاظ على تبطين الترع في سوهاج

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بـ"خط ساخن".. تفاصيل مبادرة للحفاظ على تبطين الترع في سوهاج بـ"خط ساخن".. تفاصيل مبادرة للحفاظ على تبطين الترع في سوهاج

مصراوي Masrawy

12:55 م الإثنين 25 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل مبادرة "حافظ على ترعتك" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، الجاري تنفيذه من خلال تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم 01068800587.

وقال أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن رقم الهاتف الذي جرى تحديده يتيح للمواطن إرسال صور وموقع إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة المعنية.

وأضاف نائب محافظ سوهاج أن هذه المبادرة تهدف إلى سرعة رصد ورفع تلك المخلفات والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذا السلوك تمهيدا لعمل اللازم، من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد.

ووجه "القاضي" رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للترع والمصارف للحفاظ على الاستثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مناشدًا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات لإلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف.

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