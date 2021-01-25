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صور.. محافظ المنوفية يهنئ قيادات مديرية الأمن في عيد الشرطة

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صور.. محافظ المنوفية يهنئ قيادات مديرية الأمن في عيد الشرطة صور.. محافظ المنوفية يهنئ قيادات مديرية الأمن في عيد الشرطة

مصراوي Masrawy

12:40 م الإثنين 25 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

توجه، صباح اليوم الاثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه نائبه المحاسب محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، إلى مقر مديرية أمن المنوفية، لتقديم التهنئة احتفالاً بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

كان في استقبال المحافظ والوفد المرافق، اللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية ولفيف من قيادات المديرية.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لمدير أمن المنوفية ورجال الشرطة "ضباط - جنود - أفراد" ومواطني المنوفية والشعب المصري أجمع بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، مؤكدًا على أن جهود رجال الشرطة وما يتحملونه من أعباء وما يقدموه من بطولات وتضحيات يعد مثالاً للعطاء والانتماء لمصرنا الحبيبة.

وأشار إلى أن هذا اليوم سيظل أبد الدهر عيدًا نحتفل به ببطولات وتضحيات رجال الشرطة بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

كما وجه محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي، مؤكدًا على أن تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن.

ومنح محافظ المنوفية درع المحافظة لمدير الأمن تقديرًا لدوره في حفظ الأمن والأمان في ربوع المحافظة وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة.

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