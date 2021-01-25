غدًا.. قطع مياه الشرب عن مدينة قويسنا في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، عن قطع المياه غدًا الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، عن مدينة قويسنا، اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا من اليوم ذاته.

وقالت الشركة في بيانٍ لها، إن سبب الانقطاع يرجع إلى أنه من المقرر غسل الشبكات وتطهير الخزانات، وأهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.