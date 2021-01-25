أمين دينية النواب ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: وقفت في وجه ممارسات الظلام الفكري بالقول والفعل

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجمع البحوث، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وقال أبو هاشم في بيان له، الاثنين، إن الداعية كانت مثالا في المسارعة للخيرات من خلال تكريس جهودها لتنوير العقول وتوعية القلوب بمحبة الدين والوطن، وترجمت أقوالها إلى ممارسات فعلية من خلال تأسيس جمعية الباقيات الصالحات لتستضيف كبار السن ومرضى الزهايمر، والوقف في وجه الممارسات الظلامية التى تستهدف تغييب العقول من خلال برامجها الإعلامية الدعوية التى كانت سلاحا تحارب به التطرف الفكري والتشدد الديني.

وأشار أمين سر دينية النواب، إلى أن موت العلماء العاملين الذين أخلصوا لله دينهم، بمثابة سقوط جدار من جدران الحماية والوقاية، وخسارة فادحة، لكن سنة الله في كونه أنه خلق الموت وخلق الحياة، وأن عزاءنا في كون الراحلة تركت ميراثا علميا و تراثا فكريا ومشاعل تنويرية يهتدي بها السائرون على دربها بإذن الله تعالى.

وتوفيت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد صلاة الظهر من مسجدها بالهضبة الوسطى، بحي المقطم.

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