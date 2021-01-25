أخبار عاجلة

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
"حدث غير مسبوق".. أسبوع موضة للرجال في دبي -
ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020 -
رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور) -
صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمين دينية النواب ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: وقفت في وجه ممارسات الظلام الفكري بالقول والفعل

Print
أمين دينية النواب ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: وقفت في وجه ممارسات الظلام الفكري بالقول والفعل أمين دينية النواب ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: وقفت في وجه ممارسات الظلام الفكري بالقول والفعل

مصراوي Masrawy

12:45 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجمع البحوث، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وقال أبو هاشم في بيان له، الاثنين، إن الداعية كانت مثالا في المسارعة للخيرات من خلال تكريس جهودها لتنوير العقول وتوعية القلوب بمحبة الدين والوطن، وترجمت أقوالها إلى ممارسات فعلية من خلال تأسيس جمعية الباقيات الصالحات لتستضيف كبار السن ومرضى الزهايمر، والوقف في وجه الممارسات الظلامية التى تستهدف تغييب العقول من خلال برامجها الإعلامية الدعوية التى كانت سلاحا تحارب به التطرف الفكري والتشدد الديني.

وأشار أمين سر دينية النواب، إلى أن موت العلماء العاملين الذين أخلصوا لله دينهم، بمثابة سقوط جدار من جدران الحماية والوقاية، وخسارة فادحة، لكن سنة الله في كونه أنه خلق الموت وخلق الحياة، وأن عزاءنا في كون الراحلة تركت ميراثا علميا و تراثا فكريا ومشاعل تنويرية يهتدي بها السائرون على دربها بإذن الله تعالى.

وتوفيت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد صلاة الظهر من مسجدها بالهضبة الوسطى، بحي المقطم.

اقرأ أيضا:

عبلة الكحلاوي.. رحل الجسد وبقي العمل (بروفايل)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

شبكة عيون الإخبارية