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الأم الحنون.. عمرو خالد ينشر دعاء ورثاء للراحلة عبلة الكحلاوي -

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الأم الحنون.. عمرو خالد ينشر دعاء ورثاء للراحلة عبلة الكحلاوي - فيديو الأم الحنون.. عمرو خالد ينشر دعاء ورثاء للراحلة عبلة الكحلاوي -

مصراوي Masrawy

12:38 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

نشر الداعية الدكتور عمرو خالد على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كلمة ودعاء في رثاء ووداع الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي.

وكتب عمرو خالد: "كلمة ودعاء د. عمرو خالد في رثاء ووداع الداعية الإسلامية والأم الحنون الدكتورة عبلة الكحلاوي".. (رحمها الله رحمة واسعة).

وحرص عمرو خالد على المشاركة في تشييع جثمان الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، وكان أول الحاضرين بمسجد الباقيات الصالحات، بالهضبة الوسطى بحي المقطم.

كما حرص الدكتور عمرو خالد على الدعاء للدكتورة عبلة الكحلاوي قبل أداء صلاة الجنازة، بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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