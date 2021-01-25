فترة تقلبات وتحذير للمواطنين.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار ونشاط الرياح المثير للأتربة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتكون غير كثيفة، في ظل وجود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنه بداية من يوم الأربعاء، نشهد تقلبات جوية مع عودة للمنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والتي تستمر لمدة 3 أيام بداية من الأربعاء.

وتابع الخبراء: "يصاحب فترة التقلبات، أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد الى القاهرة بشكل خفيف".

وأكد الخبراء، يوجد نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، يكون مثير للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأوضح أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يزيد عن 10 درجات مئوية خلال هذه الفترة، حيث تصل منتصف الأسبوع على القاهرة لـ22- 10، ثم تنخفض بشكل ملحوظ لتسجل 15- 8، كما تسجل على السواحل الشمالية 16- 11، وجنوب سيناء 21- 12، وشمال الصعيد 16- 10، وجنوب الصعيد 20- 10.

وحذر الخبراء، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة داخل وخارج المنزل.​