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بولندا تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد

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بولندا تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا بولندا تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد

مصراوي Masrawy

12:48 م الإثنين 25 يناير 2021

وارسو - أ ش أ
أعلنت بولندا اليوم الإثنين، بدء تطعيم المواطنين البالغين 70 عامًا فأكثر، ضد المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التلقيح الوطني ضد الفيروس.
وقال ميشال دوركزيك، كبير مستشاري رئيس الوزراء البولندي -حسبما ذكر راديو بولندا- إنه تم حجز الجرعات للمواطنين المستهدفين حتى نهاية شهر مارس القادم، مضيفا أن بولندا كانت بصدد استلام مزيد من جرعات اللقاح لتطعيم 3.1 مليون مواطن بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بموجب اتفاقية توصلت إليها المفوضية الأوروبية مع منتجي اللقاحات ضد الفيروس الوبائي.
وأوضح قائلا "لدينا اليوم بالفعل بيانات أكثر من 3 ملايين مواطن تمهيدًا لإعطائهم اللقاح".
وكانت بولندا قد أعطت أولوية إعطاء اللقاح للعاملين بالمجال الطبي، على أن تخصص المرحلة الثانية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمعلمين ورجال الشرطة وجنود الجيش، كما تم السماح في 15 يناير الجاري بتسجيل بيانات المواطنين البالغين أكثر من 80 عامًا في البرنامج، فيما افتتح تسجيل بيانات المواطنين البالغين 70 عامًا يوم الجمعة الماضية.
يذكر أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي أعلن الشهر الماضي أن حكومته تمكنت من توفير اللقاحات للشعب، وذلك بالاتفاق مع ست شركات رائدة في مجال تصنيع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

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مصراوي Masrawy

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