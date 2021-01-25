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انتشال جثث 10 عمال وفقدان آخر جراء انفجار منجم للذهب في الصين

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انتشال جثث 10 عمال وفقدان آخر جراء انفجار منجم للذهب في الصين انتشال جثث 10 عمال وفقدان آخر جراء انفجار منجم للذهب في الصين

مصراوي Masrawy

12:44 م الإثنين 25 يناير 2021

بكين - أ ش أ

انتشل رجال البحث والإنقاذ في الصين، اليوم الاثنين، 10 جثث لعمال كانوا محاصرين تحت الأرض، بسبب انفجار في منجم للذهب بمقاطعة (شاندونغ) شرقي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم- أن أحد العمال مازال في تعداد المفقودين، فيما تم أمس إنقاذ 11 عاملا من أصل 22 عاملا كانوا محاصرين تحت الأرض لمدة أسبوعين جراء الانفجار، الذي وقع يوم 10 يناير في مدينة (يانتاي).

وشارك 633 شخصا و407 معدات في عمليات الإنقاذ، حيث حوصر 22 عاملا على بعد حوالي 600 متر تحت الأرض منذ وقت وقوع الانفجار.

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