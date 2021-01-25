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"المياه الوطنية": تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي

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"المياه الوطنية": تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي "المياه الوطنية": تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي
تخدم أكثر من 43 ألف مستفيد جديد.. وتهدف لتحسين كفاءة المنظومة

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الغربي، تنفيذ ثلاثة مشروعات لخدمات الصرف الصحي خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال، وذلك لخدمة ما يزيد على 43 ألف مستفيد في الأحياء الجنوبية والوسطى بمحافظة جدة، والحلقة الشرقية بمحافظة الطائف، ومحافظة بحرة.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ ثلاثة مشروعات في القطاع الغربي خلال شهر ديسمبر المنصرم، تضمّن تنفيذ 60 كلم من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 2.200 توصيلة منزلية للصرف الصحي، وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمخطط الإسكان التنموي بمحافظة بحرة، بطاقة استيعابية تبلغ (500) م3 / يومياً.

وأوضحت أن المشروعات تهدف إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة، ورفع الضرر، والمحافظة على البيئة.شركة المياه الوطنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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