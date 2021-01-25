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10 مليار جنيه.. تكلفة منظومة التأمين الشامل في الإسماعيلية

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10 مليار جنيه.. تكلفة منظومة التأمين الشامل في الإسماعيلية 10 مليار جنيه.. تكلفة منظومة التأمين الشامل في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

12:36 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، اليوم الاثنين، إن كلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، تبلغ 10 مليار و125 ألف جنيه.

وأوضح "السبكي"، خلال جولته الميدانية في عدد من الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أن التكلفة تشمل 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الإسماعيلية.

وأكد أنه سيجرى بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا، من خلال تشغيل 20 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، وأنه جرى تطويرهم وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.

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