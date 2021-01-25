أخبار عاجلة

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
"حدث غير مسبوق".. أسبوع موضة للرجال في دبي -
ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020 -
رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور) -
صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكويت تدين استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض

Print
الكويت تدين استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض الكويت تدين استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض

مصراوي Masrawy

12:33 م الإثنين 25 يناير 2021

الكويت - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض من قبل الميلشيات الحوثية.

وقالت (الخارجية) الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن استمرار هذه الجرائم النكراء، يعد تهديدا مباشرا.

را لأمن السعودية واستقرار المنطقة، وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني، باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب تحركا سريعا من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

شبكة عيون الإخبارية