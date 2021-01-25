كابول: انفجار استهدف سيارة تابعة للسفارة الإيطالية بأفغانستان

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كابول - أ ش أ

وقع انفجار اليوم الإثنين، في أفغانستان أثناء مرور سيارة مدرعة تابعة للسفارة الإيطالية في العاصمة كابول؛ وذلك وفقا لما ذكره مصدر أمني في البلاد، دون أن تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن، بما في ذلك حركة "طالبان".

وقال المصدر -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إن السيارة التي تم استهدافها كانت تقل موظفين أفغان يعملون بالسفارة، مضيفا أن شخصا واحدا على الأقل قد أصيب بجروح جراء الانفجار.

وأشار المصدر إلى أن سيارة تابعة لوزارة الاقتصاد قد تضررت أيضا جراء الانفجار حيث أنها كانت تمر بجانب السيارة التابعة للسفارة.

من جانبها، أكدت شرطة كابول وقوع الحادث حوالي الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي لأفغانستان.