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نقيب الأشراف ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: كانت عونا لمساعدة الفقراء والأيتام

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نقيب الأشراف ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: كانت عونا لمساعدة الفقراء والأيتام نقيب الأشراف ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: كانت عونا لمساعدة الفقراء والأيتام

مصراوي Masrawy

12:30 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

نعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء أمس، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.

وقال نقيب الأشراف، إن التاريخ سيكتب بحروف من نور، ما قدمته الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله، لخدمة الدين الإسلامي، ونشرها لسماحته، ودورها في العمل الخيري، وكانت عونًا لمساعدة ‏الفقراء والأيتام.

وتوجه نقيب السادة الأشراف، بخالص الدعاء إلى الله -عز وجل- أن يرحم الفقيدة ويشفع فيها علمها وأعمالها الصالحة وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وتوقيت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد صلاة الظهر من مسجدها بالهضبة الوسطى، بحي المقطم.

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